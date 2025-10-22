İnegöl'de Motosikletin Devrilmesi Sonucu Sürücü Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde arıza yapan motosikletin otomobil tarafından çekilirken devrilmesi sonucu sürücüsü yaralandı. Kaza, Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin arkasına arıza yaptığı için bağlanıp çekilen motosiklet devrilerek kaldırıma çarptı, sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişindeki Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında meydana geldi. Kenan A. (29) yönetimindeki 16 BTF 224 plakalı motosiklet, karayolu üzerinde arıza yaparak durdu. Kenan A., eniştesi Onurcan Ö.'yü (31) arayarak yardım istedi. Onurcan Ö. 16 RCL 13 plakalı otomobiliyle kayınbiraderinin yanına gitti. Onurcan Ö., 16 RCL 13 plakalı otomobilinin arkasına arıza yapan motosikleti iple bağlayıp Kenan A. üzerindeyken çekmeye başladı. Hikmet Şahin Köprülü Kavşağında dönüş yapıldığı sırada kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarparak devrildi. Devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA