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Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada

Otomobille çarpışan motosikletli yaralandı: Kaza anı kamerada
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolsüz kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Nurbay Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. İsmail T. (21) yönetimindeki 16 CAJ 656 plakalı motosiklet, Nurettin T. (61) yönetimindeki 27 N 8011 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı.

Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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