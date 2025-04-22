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İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyreden otomobile çarparak devrildi. Kaza anı bir sürücünün araç kamerasına yansıdı ve motosikletli yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet, önünde seyreden otomobile çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza anı bir sürücünün araç kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolda seyreden Ümit Ü. yönetimindeki 16 BBY 320 plakalı motosiklet, önünde yavaşlayan Ömer Ö. (32) idaresindeki 16 BHJ 585 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten savrulan sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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