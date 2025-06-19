İnegöl'de Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İnegöl ilçesindeki Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 16 AUA 508 plakalı motosiklet sürücüsü Eyüp Y. (38), Aşkın Sokak'tan çıkan sürücü Muhammed Efe U. (18) yönetimindeki 16 BHC 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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