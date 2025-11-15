İnegöl'de Motosiklet Kazası: Bir Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürüklenerek yol kenarında park halinde olan 2 araca çarptı, sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Esentepe mahallesi Hamzabey Caddesinde meydana geldi.

Muhammet Emin Ş.(23) yönetimindeki 16 BFB 728 plakalı motosiklet ile Ömer A.(28) yönetimindeki 16 BCZ 131 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilerek sürüklenen motosiklet, yol kenarında park halinde olan 16 R 0030 ve 16 KBS 19 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA