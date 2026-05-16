Kontrolden çıkan motosiklet duvara çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırıma ardından site duvarına çarptı. Kazada yaralanan 21 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Burhaniye Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Hüseyin A. (21) yönetimindeki 16 CAG 424 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma ardından site duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı