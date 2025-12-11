Bursa'da fabrika işçisi elini testereye kaptırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana gelen olayda, elini testereye kaptıran işçi yaralandı.

Olay 13.30 sıralarında İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. İşçi Ahmet A. (49) testere ile ahşap kesimi yapmaya başladı. Kesim yaptığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu sağ elini makineye kaptırdı. Elinden yaralanan işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA