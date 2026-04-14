Bursa'da asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki genç ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasında asansör boşluğuna düşen 17 yaşındaki Fırat S. ağır yaralarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi Cerrah Mahallesi Kalburt mevkiinde bulunan bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Fırat S., iş yeri sahibi olan yakınını ziyaret etmek amacıyla fabrikaya geldi. Fabrikanın 3. katına çıkan genç, yük asansörüne yöneldi. İddiaya göre, asansöre adım attığı sırada kabinin katta olmaması nedeniyle dengesini kaybeden genç, yaklaşık 8 metre yükseklikten aşağıya düşerek zemin katta bulunan asansörün üzerine çakıldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gencin vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
