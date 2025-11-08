İnegöl'de Mevsimlik İşçi Genç Kız Akıma Kapılarak Hastaneye Kaldırıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, telefonunu şarja takarken akıma kapılan 17 yaşındaki Meryem E., hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mevsimlik işçi olarak ailesiyle birlikte gelen Meryem E., telefonunu şarja taktığı esnada akıma kapılarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Hocaköy Mahallesindeki mevsimlik işçilerin kaldığı çadır kentte meydana geldi. Ailesiyle birlikte gelen Meryem E. (17), telefonunu şarj kablosunun fişini prize taktı. Taktığı sırada akıma kapılan genç kız bayıldı. Genç kız özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin tahkikatı sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa