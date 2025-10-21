Haberler

İnegöl'de Makas Atan Otomobil Kaza Yaptı: 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde makas atan bir otomobil, aydınlatma direğine, ağaca ve tıra çarparak durdu. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Sürücü ehliyetsiz araç kullandığı için ceza aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde makas atmaya kalkan otomobil, aydınlatma direğine, ağaca ve tıra çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Ammar A. yönetimindeki 16 SCN 121 plakalı otomobil, iddiaya göre makas atarken refüjdeki ağaca, aydınlatma direğine ve koruma demirlerine çarptı. Savrulan otomobil, Tahir A. (60) idaresindeki 11 ABH 215 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ile araçtaki yolcu Sevil K. (34) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
