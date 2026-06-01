Kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı, sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil enerji nakil hattı direğine çarptı. 19 yaşındaki sürücü hafif yaralanırken, hastaneye gitmeyi reddederek ambulansta tedavi oldu. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, saat 22.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Emirhan S. (19) yönetimindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü, hastaneye gitmeyi reddedince ambulansta tedavi edildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı