İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Beton Direğe Çarptı: 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil beton direğe çarptı; 1 kişi yaralandı.

Kaza 22: 30 sıralarında Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan Sürücü Tuğba Ç. Yönetimindeki 16 BOZ 356 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki enerji nakil hattı beton direğine çarptı. Kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kadın sürücü, Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine gitmeyi reddedince ayakta tedavi edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA