Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 genç kız yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Deydinler Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde sürücü Bedriye Ö.(23) yönetimindeki 16 BYT 453 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile otomobildeki arkadaşları Kadriye P.(23), Sidar P.(21) ve Edanur P.(18) yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA