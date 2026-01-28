Haberler

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Deydinler Mahallesi'nde meydana gelen kazada sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ağaca çarptı. 4 genç kız yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı: 4 genç kız yaralandı.

Kaza saat 23.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Deydinler Mahallesi'nden ilçe merkezine seyir halinde sürücü Bedriye Ö.(23) yönetimindeki 16 BYT 453 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu sürücü ile otomobildeki arkadaşları Kadriye P.(23), Sidar P.(21) ve Edanur P.(18) yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz

"Onu başbakan seçerseniz yardımı keseriz"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti

Tarkan konserinde kriz yaşayan Pınar Deniz'in imdadına o isim yetişti
Yasak aşk cinayetinin suç ortağının ifadesi: Annemin cinsel görüntüleri olan telefonu kırdım

Yasak aşk cinayetinin suç ortağı: Annemin cinsel görüntüleri...
Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Trump'a öfke kusarken gözyaşlarını tutamadı
İran'dan Trump'a gövde gösterisi! Hürmüz Boğazı'nda askeri tatbikat yapılacak

İran, Trump saldırmadan ilk adımı attı! Tüm dünyayı uyardılar
İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL

Mobilyaların içinde bulundu! Piyasa değeri öyle böyle değil
ABD Başkanı Trump: Suriye'nin çok saygın Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir görüşme gerçekleştirdik

Şara için kullandığı ifade, YPG'ye açık mesaj niteliğinde