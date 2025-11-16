Haberler

İnegöl'de Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı: 2 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü ve yolcu hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan Gökhan D.(21) yönetimindeki 09 DJ 207 plakalı otomobil, kontrolünden çıkarak takla atıp yan yola devrildi. Ters duran araçtaki sürücü ile yanındaki yolcu Ahmet A. (21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
