Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (55) yönetimindeki otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
