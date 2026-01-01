Otomobil dereye uçtu, sürücü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E. (55) yönetimindeki otomobil, gizli buzlanma sebebiyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa