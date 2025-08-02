İnegöl'de Kaynar Su Dökülen Yaşlı Adam Yaralandı

İnegöl'de Kaynar Su Dökülen Yaşlı Adam Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mutfakta kaynar su dolu çaydanlığı üzerine devrilen 71 yaşındaki Kenan K., 1. ve 2. derece yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen yaşlı adam yaralandı. Vücudunda 1. derece yanık oluşan adam hastanede tedavi altına alındı.

Olay saat 12.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Gedikpınar Mahallesinde ikamet eden Kenan K.(71) mutfakta ocak üstünde bulunan sıcak su dolu çaydanlığı almak istediği sırada üzerine devrildi. İki bacağında da yanıklar oluşan yaşlı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından iki bacağında da 1. ve 2. derece yanık oluşan adam yanık servisine yatırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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