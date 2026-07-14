Kamyonun altında kalan bisikletli çocuk ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli çocuk ağır yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Doku Sokak'ta meydana geldi. Miktat K. (62) yönetimindeki 34 ZL 7292 plakalı kamyon, sokakta bisikletiyle seyreden Abdurrahman H.'ye (6) çarptı. Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan çocuk olay yerinde gelen ambulansla önce İnegöl Devlet Hastanesine oradan da Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı