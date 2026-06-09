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İnegöl'de 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı

İnegöl'de 10 yıl hapis cezası bulunan şahıs kimlik kontrolünde yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. 7 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Ali Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya çalışırken kovalamaca sonucu yakalanan şahsın 7 ayrı suçtan 10 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.

Olay, Acil Servis mevkiinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç. (36) isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Yapılan kontrolde şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin işlem yapmak istediği sırada Ali Ç. aniden koşarak kaçmaya başladı. Şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, bölgede görev yapan jandarma ekiplerinin de desteğiyle kovalamaca başlattı. Bir süre devam eden takip sonucunda kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. 7 ayrı hırsızlık suçundan 10 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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