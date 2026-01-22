İnegöl'de 9 kaçak göçmen yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.
İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı. Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları kontrolde 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan 9 şahıs, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek. - BURSA
