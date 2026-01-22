Haberler

İnegöl'de 9 kaçak göçmen yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ülkeye kaçak yollarla girdikleri tespit edilen 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde bulunan bir evde kaçak göçmenlerin saklandığı yönünde istihbarat aldı. Alınan bilginin ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları kontrolde 9 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Gözaltına alınan 9 şahıs, sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
