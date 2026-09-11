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İnegöl’de inşaatta panik

İnegöl’de inşaatta panik
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışan 18 yaşındaki genç, projektörle ışık tuttuğu sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışan 18 yaşındaki genç, projektörle ışık tuttuğu sırada elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Olay, Akhisar Mahallesi Koza Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan Muhammet Ali A. (18), projektör ile çevreyi aydınlatmak istediği sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan genç işçi yaralandı.

Olayın ardından çalışma arkadaşları, yaralı genci özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü. Genç işçi burada tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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