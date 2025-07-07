İnegöl'de İnşaatta İşçi Düşerek Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Akhisar Mahallesi 233. Sokak'ta bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın 3. katında çalışmaya başlayan 54 yaşındaki Hakim Sakur, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Sakur, olay yerine çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakur'un cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA