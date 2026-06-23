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Elektrik akımına kapılıp inşaattan düşerek öldü

Elektrik akımına kapılıp inşaattan düşerek öldü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yapımı devam eden bir inşaatta çatıya montaj yaparken oluğun elektrik tellerine değmesi sonucu akıma kapılan usta Ferdi Aydemir, 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yapımı devam eden inşaatta elektrik akımına kapılıp düşen usta hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi'nde yapımı devam 3 katlı bina inşaatında usta Ferdi Aydemir (44), binanın çatısına çıkıp yağmur suyu gider hattı montajını yapmaya başladı. Aşağıdan çatıya montaj yapacağı 10 metre uzunluğundaki oluğu çekmeye çalışan Aydemir, oluğun ortadan esneyip elektrik tellerine değmesiyle akıma kapıldı ve 10 metre yükseklikten kaldırım üzerine düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine 112 ve jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı duyup gelen ailesi gözyaşı döktü. Aydemir'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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