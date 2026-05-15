Marketten alınan çiğköfte öğrencileri zehirledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketten alınan indirimli çiğ köfteyi yiyen öğrenciler zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu. Olay sonrası çok sayıda ambulans okula sevk edildi.

Olay saat 11.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre dışarıdaki bir markette uygulanan indirimden alınan çiğ köfteyi okulun 5/D sınıfında eğitim gören öğrenciler tüketti. Çiğ köfteyi yedikten kısa süre sonra 28 öğrenci kusma ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı.

İhbar üzerine okula çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan öğrenciler ambulanslar ve özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin hastaneye giderek öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Olayın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Öğrencilerin tükettiği çiğ köftenin satıldığı markette inceleme yapan ekipler, ürünlerden numune alarak laboratuvara gönderdi. - BURSA

