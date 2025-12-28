İnegöl'de 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs barakada yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı barakada yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında adam yaralama ve hırsızlık olmak üzere 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C.'nin (36) saklandığı yeri tespit etti. Ekipler kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki barakada saklanan şahsı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA