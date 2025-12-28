Haberler

İnegöl'de 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs barakada yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C. saklandığı barakada Emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında adam yaralama ve hırsızlık olmak üzere 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C.'nin (36) saklandığı yeri tespit etti. Ekipler kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki barakada saklanan şahsı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

