İnegöl'de 6 yıl hapis cezası bulunan şahıs barakada yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C. saklandığı barakada Emniyet ekipleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında adam yaralama ve hırsızlık olmak üzere 5 ayrı suçtan 6 yıl hapis cezası bulunan Uğur C.'nin (36) saklandığı yeri tespit etti. Ekipler kırsal Hocaköy Mahallesi'ndeki barakada saklanan şahsı kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs gözaltına alındı. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa