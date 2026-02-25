Haberler

Hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokaktan karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Zeynep Asya Ç. hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çocuk, tedavi için hastaneye sevk edilirken, sürücü karakola götürüldü.

Kaza, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.N.S. (28) yönetimindeki 16 NTG 32 plakalı hafif ticari araç, sokaktan karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Zeynep Asya Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklendi. Yaralanan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Yaralı kızının durumunu öğrenen anne Emine Ç. (30) ise hastanede ellerini açarak dua etti.

Kazayla ilgili tahkikat sürerken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

