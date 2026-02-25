Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Kaza, İnegöl ilçesi Yeni Mahalle Seçil Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.N.S. (28) yönetimindeki 16 NTG 32 plakalı hafif ticari araç, sokaktan karşıya geçmeye çalışan 3 yaşındaki Zeynep Asya Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk yerde sürüklendi. Yaralanan çocuk, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen çocuk Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. Yaralı kızının durumunu öğrenen anne Emine Ç. (30) ise hastanede ellerini açarak dua etti.

Kazayla ilgili tahkikat sürerken, sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı