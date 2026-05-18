Fenerbahçeliler Derneği'ni kundaklayan çocuklar yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir pasajdaki Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran 12 ve 7 yaşındaki iki çocuk, polis ekiplerince yakalanıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pasajda bulunan Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran 2 çocuk polis ekiplerince yakalandı.

Yangın saat 18.15 sıralarında Cuma Mahallesi Elektrik Sokak'ta bulunan pasajın içindeki Fenerbahçeliler Derneği'nde meydana geldi. Pasaja giren 2 çocuk derneğin bahçe kısmındaki sandalyeler ve perdeleri çakmak ile tutuşturup kaçtılar. Çıkan yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl itfaiyesine bildirdi. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın sonucu dernekte hasar meydana geldi. Dernekte yangın çıkaran 2 çocuk ve yangın anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ekipleri şüpheliler B.K. (12) ve M.Ç.'yi (7) yakaladı. Gözaltına alınan çocuklar, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
