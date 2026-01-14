Haberler

İnegöl'de uyuşturucu operasyonu: Evde esrar üretim düzeneği ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda, esrar üretiminde kullanılan bitkiler ve ekipmanlar ele geçirildi. Şüpheli H.B. gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde esrar üretiminde kullanılan bitkiler ve çeşitli malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 Ocak'ta İnegöl ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada, üretim aşamasında olduğu değerlendirilen 17 kök esrar bitkisi ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, 2 adet havalandırma fanı, 1 adet ayarlı priz, 1 adet ısı ayar termostatı, 1 adet aydınlatma lambası ve 1 adet güç kaynağı bulundu.

Operasyon kapsamında H.B. (34) isimli şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

Jandarmadan yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmalarının, aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
