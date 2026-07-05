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İnegöl'de rekor kırıldı, çakarlı sürücüye 786 bin TL ceza

İnegöl'de rekor kırıldı, çakarlı sürücüye 786 bin TL ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakarlı araçla polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü H.Ç.'ye toplam 786 bin 784 TL idari para cezası kesildi. Araç 90 gün trafikten men edilirken, sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çakarlı araçla trafikte seyreden ve polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücüye adeta ceza yağdı. Sürücüye toplam 786 bin 784 TL idari para cezası uygulanırken, araç 90 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinin denetimi sırasında yaşandı. Ekipler, 06 ESU 219 plakalı ve usulsüz çakar tertibatı bulunan aracı durdurmak istedi. Ancak sürücü H.Ç., "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün aracında usulsüz çakar sistemi bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde ayrıca H.Ç.'nin daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu ve bu nedenle ehliyetsiz olarak direksiyon başına geçtiği belirlendi.

Sürücü H.Ç.'ye; çakarlı araç kullanmaktan 173 bin 392 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin TL olmak üzere çeşitli ihlaller nedeniyle toplam 786 bin 784 TL idari para cezası kesildi.

Araç sahibine ise çakarlı aracı kullandırmaktan 173 bin 392 TL ve ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan 40 bin TL olmak üzere ayrıca idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, araç 90 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü H.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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