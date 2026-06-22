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Yere dökülen mazot kazaya sebebiyet verdi; 3 yaralı

Yere dökülen mazot kazaya sebebiyet verdi; 3 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir araçtan dökülen mazot nedeniyle kayganlaşan yolda iki ayrı motosiklet kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dökülen mazot yolu buz pistine çevirdi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan 2 farklı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir araçtan yola mazot döküldü.

Cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Mehmet Y.(46) yönetimindeki 16 Y 1413 plakalı motosiklet, yoldaki mazotun üzerinden geçerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kaza sonucu sürücü ile arkasındaki yolcu Serpil Y.(39) yaralandı.

Aynı anda 2. Kaza daha meydana geldi. Yine aynı cadde üzerinde seyir halinde olan Sürücü Hakan H.(23) yönetimindeki 16 BHP 580 plakalı motosiklet, yola dökülen mazot nedeniyle devrildi. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Her 2 kazada da yaralanan 3 kişi Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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