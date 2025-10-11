Haberler

İnegöl'de Devrilen TIR Kazasında İki Kişi Yaralandı

İnegöl'de Devrilen TIR Kazasında İki Kişi Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan yem yüklü bir TIR devrildi. Kaza sonucunda sürücü ve eşi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Bursa - Ankara karayolu üzeri İnegöl Mezit boğazında meydana geldi Konya'dan Bursa'ya seyir halinde olan Ahmet S.(32) yönetimindeki 42 ERG 17 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan TIR, istinat duvarına çarpıp devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Saliha S.(34) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
