İnegöl'de Devrilen TIR Kazasında İki Kişi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan yem yüklü TIR devrildi, sürücü ve eşi yaralandı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Bursa - Ankara karayolu üzeri İnegöl Mezit boğazında meydana geldi Konya'dan Bursa'ya seyir halinde olan Ahmet S.(32) yönetimindeki 42 ERG 17 plakalı TIR, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan TIR, istinat duvarına çarpıp devrildi. Kaza sonucu sürücü ile yanındaki eşi Saliha S.(34) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA