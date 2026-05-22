Haberler

Dereye düşerek akıntıya kapıldı, böyle kurtarıldı

Dereye düşerek akıntıya kapıldı, böyle kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bedre Deresi'ne dengesini kaybederek düşen ve akıntıya kapılan genç, ekiplerin müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yaklaşık 1 kilometre sürüklenen ve çalılara tutunan şahıs, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Bedre Deresi'ne kapılan genç, ekiplerin müdahalesiyle boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Bedre Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarında oturan bir şahıs, dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan şahsı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, şahsı yaklaşık 1 kilometre ileride dere içerisindeki çalılıklara tutunmuş halde buldu. Soğuk suda uzun süre kaldığı öğrenilen şahıs, ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 30 yaşlarında olduğu öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuşmakta güçlük çeken şahsın kimliğinin belirlenmesi için polis ekipleri çalışma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YSK, CHP'nin 'mutlak butlan' itirazını reddetti

YSK, CHP'nin itirazını değerlendirdi! İşte toplantıdan çıkan sonuç
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ile telefonda görüştü: En uygun zamanda kurultaya gidelim

Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e tansiyonu düşürecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekmek pişirirken elektrik akımına kapılan genç kız hayatını kaybetti

Mutfaktaki fırın ölüm saçtı! 18 yaşındaki Dilber'den kahreden haber
Norveç'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunu Norveç Kralı V. Harald açıkladı

Milyonların beklediği haberi ülkenin kralı duyurdu
Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı: Ses tellerindeki problem nedeniyle basının karşısına çıkmıyor

Nedeni belli oldu! Bu yüzden kameralar karşısına çıkmıyormuş
Önder Özen göreve gelir gelmez Beşiktaş'ın yeni hocasını buldu

Yerine gelecek hoca belli oldu
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı

Polis memuru, baskına gittiği evdeki kadına tecavüze kalkıştı

Almus Baraj Gölü'nün tamamen dolması nedeniyle bazı bölgeler su altında kaldı

Baraj doldu, ilçe sular altında kaldı! Ne varsa yuttu
Bilgi Üniversitesi öğrencilerinden kapatma kararına tepki

Kampüste tansiyon yüksek! Kapılar kilitlendi, öğrenciler eyleme geçti