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Merada otlayan büyükbaş hayvan define çukuruna düştü

Merada otlayan büyükbaş hayvan define çukuruna düştü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde defineciler tarafından açıldığı iddia edilen çukura düşen büyükbaş hayvan, sahibi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hayvan sahibi, kaçak kazı çukurlarının tehlike oluşturduğunu belirtti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırsal bölgede defineciler tarafından açıldığı iddia edilen çukura düşen büyükbaş hayvan, sahibi tarafından güçlükle kurtarıldı.

Olay, Yeniceköy Mahallesi kırsalında meydana geldi. Merada otlayan büyükbaş hayvan, üzeri fark edilmeyen derin çukura düştü. Hayvanın çukura düştüğünü fark eden sahibi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası tepki gösteren hayvan sahibi, bölgede defineciler tarafından açılan kaçak kazı çukurlarının ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bugün hayvanımız düştü, yarın bir insan ya da çocuk düşebilir. Bu çukurların kapatılması ve sorumluların bulunması gerekiyor" dedi.

Mahalle sakinleri de benzer olayların yaşanmaması için bölgede denetimlerin artırılmasını ve açık bırakılan çukurların kapatılmasını istedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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