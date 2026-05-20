Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan Cip eve girdi. Şans eseri yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.

Kaza saat 10.00 sıralarında Cuma Mahallesi Hacı Sadullah Sokak ile Hastane Meydanı Sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi.

Hastane Meydanı Sokakta seyir halinde olan Çiğdem Ü.(43) yönetimindeki 16 PA plakalı otomobil, Hacı Sadullah Sokakta seyir halinde olan Mesut A.(57) idaresinde 16 ALT plakalı Cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip yol kenarındaki eve çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmazken, araçlarda ve evde hasar meydana geldi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı