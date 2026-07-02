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Çakmak yüklü araç alev alev yandı

Çakmak yüklü araç alev alev yandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki çakmak yüklü hafif ticari araçta çıkan yangın, çevrede patlama sesleriyle paniğe yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki çakmak yüklü hafif ticari araçta çıkan yangın paniğe neden oldu. Araçtan peş peşe patlama sesleri yükselirken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeki çakmak yüklü hafif ticari araç, henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda alev aldı. Kısa sürede tüm aracı saran yangın sırasında araçtaki çakmakların patlaması çevrede korku dolu anlar yaşattı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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