Sebepsiz yere ateşe verilen ağaç itfaiyeyi harekete geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan Botanik Park'ta çıkan yangında bir ağaç alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 21.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'ndeki Botanik Park'ta meydana geldi. İddiaya göre parkta bulunan ağaç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler parkta paniğe neden oldu.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı