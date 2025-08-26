İnegöl'de Asansör Boşluğuna Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, imalathanenin 3. katından malzeme indirmek için asansöre yönelen işçi İlhan M. (49) asansör boşluğuna düştü. Yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanan işçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor. - BURSA