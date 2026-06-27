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Anız alevi 20 dönümü küle çevirdi

Anız alevi 20 dönümü küle çevirdi
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayılarak yaklaşık 20 dönümlük alanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle alevlerin bağ evine sıçraması önlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangını, kısa sürede yayılarak yaklaşık 20 dönümlük alanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde alevlerin bağ evine sıçraması önlendi.

Yangın, İnegöl'ün kırsal Kulaca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürülmüş hububat tarlasından yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Alevler, yangının yakınında bulunan bağ evinin çevresini de sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sayesinde alevlerin bağ evine ve römorklarda bulunan lastiklere sıçraması engellendi.

Yangında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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