İnegöl'de Aldatılan Kadın Eşini Yaraladı, Serbest Bırakıldı

İnegöl'de Aldatılan Kadın Eşini Yaraladı, Serbest Bırakıldı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aldatan eşi Şafak Z.'yi bıçakla yaralayan Hanım Z. hastaneye götürdükten sonra serbest bırakıldı. Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde bir parkta gerçekleşti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta bıçakla yaraladığı kocasını tedavi için hastaneye götüren kadın, serbest bırakıldı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Hanım Z. (37), iddiaya göre kendisini aldatan eşi Şafak Z.'yi (42) bacağından ve karnından yaraladı. Olaydan sonra kadın, elektrikli bisiklete bindirdiği eşini evine götürdü. Hanım Z., kanaması olan eşini, yine elektrikli bisiklet ile yaklaşık 10 kilometre ilerideki İnegöl Devlet Hastanesine götürdü. Yaralı tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan kadın, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kadın, eşinin de şikayetçi olmaması sonucu ifadenin ardından serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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