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Motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde bekleyen motosikletlere çarptı: 3 yaralı

Motosiklet sürücüsü, emniyet şeridinde bekleyen motosikletlere çarptı: 3 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde üç motosikletin karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 3 motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Serdar A. (16) yönetimindeki 16 BZF 637 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki emniyet şeridinde bekleyen Mahmut Y.(26) yönetimindeki 16 BBS 997 plakalı motosiklet ile yanındaki Barış U.(17) yönetimindeki 16 UB 808 plakalı motosiklete çarptı. Zincirleme kaza sonucu sürücüler yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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