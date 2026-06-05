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19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, cezaevi firarisi yakalandı

19 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, cezaevi firarisi yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan ve 3 ay önce cezaevinden firar eden Cüneyt K., polis operasyonuyla akrabasının evinde yakalanarak tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 19 yıl hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 ay önce cezaevinden firar ettiği öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı tehdit suçlarından aranan ve cezaevi firarisi olan Cüneyt K.'nin (50) izini sürerek saklandığı adresi tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Sinanbey Mahallesi'nde bir akrabasının evinde gizlendiği belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, firari hükümlüyü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

Polis ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarının aralıksız sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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