Bursa'da 13 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcılık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kadem T., polis ekiplerince saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan Kadem T.'nin (53) İsaören Mahallesi'nde saklandığı öğrendi. Eve düzenlenen baskında şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı