Sakarya'da bir grup, ineğe zorla alkol içirdi
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Sakarya'da bu kadarına da "pes" dedirten bir olay yaşandı. Karapürçek ilçesinde bir grup, ineğe zorla alkol içirdi. O anlar sosyal medyadan paylaşan şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.
Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde bir grup, ineğe zorla alkol içirdi. Şahıslar o anları cep telefonuyla da kayda aldı.
BÜYÜKBAŞ HAVYANA ZORLA ALKOL İÇİRDİLER
Karapürçek Yazılıgürgen Mahallesi'nde hayvan alım satımı yaptıkları öne sürülen grup, bir büyükbaş hayvana zorla alkol içirdi.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Şahıslar o anları cep telefonuyla kayda alırken, sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki topladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa