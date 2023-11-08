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Sakarya'da bir grup, ineğe zorla alkol içirdi

Sakarya'da bu kadarına da "pes" dedirten bir olay yaşandı. Karapürçek ilçesinde bir grup, ineğe zorla alkol içirdi. O anlar sosyal medyadan paylaşan şahıslar hakkında inceleme başlatıldı.