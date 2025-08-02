İnebolu'da Kontrolden Çıkan Kamyon Park Halindeki Araca Çarptı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde rampadan inmeye çalışan kamyon, sürücü kabinin açılması sebebiyle kontrolden çıkarak park halindeki araca ve elektrik direğine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, İnebolu ilçesi Avara Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa D. idaresindeki 37 HD 974 plakalı Mitsubishi marka kamyon, rampadan iniş yaptığı sırada sürücü kabini açıldı. Sürücü kabinin ön tarafa kalkması sebebiyle, sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyon, önce park halindeki hafif ticari araca ardından da elektrik diğerine çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU