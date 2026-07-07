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İnşaatta çalışırken yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı

İnşaatta çalışırken yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi R.E., üzerine malzeme düşmesi sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üzerine çalıştığı inşaatta yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Yukarı Hatipbağı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi R.E., üzerine malzeme düşmesi neticesinde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından il müdahalesi yapılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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