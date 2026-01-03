Isınmak için kovaya atılan tiner patladı, itfaiyenin hızlı müdahalesi faciayı önledi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir işyerinde ısınmak için yakılan ateş içerisine atılan tinerin patlaması sonucu meydana gelen yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, İncirliova ilçesi Osmanbükü Mahallesi'ndeki bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ısınmak için bir kova içerisinde yakılan ateşe atılan tinerin patlaması sonucu yangın çıktı. İşyerindeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Acarlar İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında şans eseri yaralanan olamazken, işyerinde maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN