İncirliova'da Kamyonun Damperi PTS Direğine Sıkıştı

İncirliova'da Kamyonun Damperi PTS Direğine Sıkıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir hafriyat kamyonunun açık unutulan damperi Plaka Tanıma Sistemi direğine çarparak sıkıştı. Trafik akışı durdurulurken, kamyon iş makineleriyle kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kamyonun açık unutulan damperi, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) takıldı. PTS kameralarının bağlı olduğu direğin düşme ihtimaline karşı yol trafiğe kapatılıp, araçlar TOKİ yoluna yönlendirildi.

İncirliova ilçesinde, bir kamyonun açık unutan damperi PTS direğine sıkıştı. Şoförünün kimliği öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, yükünü boşalttıktan sonra damperi açık halde Aydın-İzmir karayolunda ilerlemeye başladı. Açık damper, PTS kameralarının takılı olduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yamuldu. Devrilme tehlikesine karşı olay yerine çağrılan polis ekipleri, trafik akışını durdurdu. Trafik, TOKİ istikametinden verilirken iş makineleri yardımı ile kamyon sıkıştığı yerden kurtarıldı. Direk iş makineleri yardımı ile düzeltilmesi için çalışma başlatıldı. Kazada yaralanan olmadı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haraç iddiasında yeni görüntüler: Ufuk Bayraktar'ın esnafla diyaloğu ortaya çıktı

'Dayı'nın esnaftan haraç istediği anın görüntüleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti

7 köyü silahlarla taradılar: 15 çiftçi hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.