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İncirliova'da Jandarma Operasyonu: Araçta Silah Bulundu

İncirliova'da Jandarma Operasyonu: Araçta Silah Bulundu
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları araçta gerçekleştirdikleri aramada 1 adet tabanca ve mermiler ele geçirdi. Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta silah ele geçirildi.

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından İncirliova-Koçarlı Karayolu Yazıdere Mevkiinde icra edilen devriye esnasında durdurulan bir araç içerisinde şüpheli hal ve hareketlerde bulunan S.Ö. isimli şahsın yapılan üst aramasında, 1 adet 9 mm çapında tabanca, 1 adet şarjör, 55 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında adli ve idari sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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