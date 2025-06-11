İncirliova'da Apartman Yangını: Bir Çocuk Kurtarıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan iki katlı apartmanın üst katında çıkan yangında, ev alevlere teslim olurken, evde bulunan bir çocuk ise kurtarıldı.

Yangın, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 410 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki katlı apartmanın üst katında yaşayan Gülay K.ya ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın esnasında evde bulunan bir çocuk ise kısa sürede kurtarıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yangın bölgesinde güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Alevler, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yandaki apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yaralanmadığı yangında ev küle dönerken, soğutma çalışması yapıldı.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - AYDIN