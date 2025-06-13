İncirliova'da Akraba Cinayeti: Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı

İncirliova'da Akraba Cinayeti: Şüpheli Jandarma Tarafından Yakalandı
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir akrabasını öldüren O.K., jandarma ekipleri tarafından saklandığı yerde yakalandı. Olay, husumetli iki akraba arasında çıkan bir tartışma sonucu gerçekleşti.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tartıştığı akrabasını öldüren cinayet şüphelisi jandarma ekipleri tarafından saklandığı adrese düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Olay, Sınırteke Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumeti olan iki akraba arasında tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede O.K. (32), mısır sulayan akrabası Şenol Göktaş'ı (63) öldürdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Göktaş'ın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma operasyon ile yakalandı

İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma sonucu olay şüphelisi O.K. İncirliova ilçesi merkezinde saklandığı adreste operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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