İncir Hırsızları Jandarma Tarafından Yakalandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bahçeden 50 kilo inciri çalan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince aynı gün yakalandı.

Olay, İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. isimli şahsa ait bahçeden yaklaşık 50 kilogram incirin çalındığı ihbarı geldi. İhbar üzerine İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından tarımsal ürün hırsızlığına yönelik yapılan araştırma sonucu S.D., S.D ve Z.K. isimli şüpheli şahıslar tespit edilerek yaklaşık 50 kilogram incir ile birlikte aynı gün yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN